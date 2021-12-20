Ник Вуйчич уволил сотрудница, узнав, что тот гей

Помощник известного спикера по мотивации Ника Вуйчича (коуч, ставший известным благодаря неунывающему характеру, несмотря на отсутствие ног и рук) Брэндон Шварц рассказал журналистам, что Ник Вуйчич уволил его из-за сексуальной ориентации. Подробности о том, как Вуйчич уволил Шварца, узнав, что последний – гей, описаны уволенным помощником в подробностях.

Шварц познакомился с Вуйчичем еще в 2013 году. По словам Шварца, Вуйчич был для него кумиром. В 2015 году он стал его личным помощником: купал его, одевал, помогал принимать пищу.

Уволенный помощник говорит, что знал о консервативных христианских взглядах Вуйчича и о том, что он высказывается против ЛГБТ, поэтому скрывал свою ориентацию.

Однако Вуйчич узнал о гомосексуальности Шварца после фотографии в поддержку ЛГБТ, которую тот опубликовал в соцсетях.

Тогда Шварц сказал, что готов уйти, если Вуйчич этого хочет: "Он сказал, что хочет. Я так и сделал". После увольнения Вуйчич порвал с ним все связи, а также отказался от совместной работы с благотворительным фондом его семьи.