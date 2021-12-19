Самым ожидаемым и политически-весомым событием недели стали переговоры президентов США и России по закрытой видеосвязи. Этому предшествовали телефонные переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Зеленским. Ручные СМИ сразу начали пиарить это событие как «согласование позиций», интересно, кто-то всерьез думает, что Байден, прежде чем «порешать с Путиным за Украину», интересуются, что по этом поводу думает Зеленский?

Наш президент конечно не приминул произнести мантру «Ничего об Украине без Украины», но сложно отрицать факты. 7 декабря судьба нашей страны обсуждалась Байденом и Путиным, и о чем накануне говорили Зеленский и Блинкен, президенту США даже рассказывать не стали, возможно он не вообще осведомлен о факте разговора. Зато прекрасно осведомлен о позиции лидеров Германии, Италии, Франции и Великобритании по ситуации на границах Украины. Уже даже Италия обсуждает Украину без Украины, очевидно желая получить хоть какие-то крошки с общего стола, если при дележе сфер влияния в Украине не получится ухватить кусок пожирнее.

Итогов переговоров между США и Россией как таковых нет. Все размыто и никакой конкретики. Оно и понятно, за два часа трудно было принять решения по огромному количеству важнейших проблем. Хорошо если люди от которых в современном мире зависит многое, хотя бы озвучили вектор своей политики и обозначили сферы «несдаваемых интересов». По кадрам первых секунд саммита было видно как тепло стороны приветствовали друг друга, об ультиматумах и конфронтации нет и речи. Байден даже выразил сожаление, что Путин не присутствовал на встрече большой двадцатки. За подобное радушие Байдена уже вовсю распекают собственные СМИ, ведь радостные возгласы и взмахи никак не соотностятся с «это будет дорого стоить», «заставим пожалеть» и прочими воинственными угрозами в сторону России. Становится похоже, что все нагнетание последнего времени связано с падающими рейтингами Байдена и его героическим «спасением Европы» от неминуемой мировой войны, которое позволит Америке нивелировать афганский провал и вернуть ауру могущества и власти.

Еще одним доказательством, что помощь Украине от США весьма не альтруистична, является выступление сенатора-республиканца Митта Ромни, который выступая в Сенате повторил высказывание другого республиканца Джона Маккейна датированное 2014 годом, о том, что Россия – суть бензоколонка, которая притворяется государством. И все бы ничего, зависимость экономики РФ от торговли углеводородами давно известна, но Ромни на этом не остановился, он предложил сенаторам поразмышлять на тему как отобрать у бензоколонки ее клиентов и не потому, что это нанесет урон бюджету России, а потому, что США в таком случае получат карт бланш на торговлю нефтью и газом. В данном контексте санкции против Северного потока-2 приобретают совсем иной смысл – это совсем не солидарность с Украиной, это в некотором роде совпадение интересов. Им нужно продавать газ в Европу, нам нужно сохранить статус страны-транзитера, а вторжение России в Украину может стать достаточно весомым поводом для остановки трубопровода в Европу, сколько при этом погибнет украинцев никого не волнует.