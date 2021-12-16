Нежипапа о санкциях и «морских угрозах» России

12:15 22 Июль Киев, Украина

Алексей Нежипапа, командующий ВМС Украины, поделился своим мнение о том, что санкции, применяемые против России неизменно оказываются бесполезными и прокомментировал положение России в Черном и Азовском морях.

"Корабли Черноморского флота постоянно находятся в производственных районах, а именно в районах добычи газа. Также в Азовском море расположены корабли ФСБ России, и военные корабли осуществляют контроль судоходства в Керченском проливе. Это показывает то, что Черное и Азовское моря - это их зона влияния. И (Россия - ред.) постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил ", - сказал Неижпапа, отвечая на вопрос относительно возможной атаки РФ из оккупированного Крыма на материковую Украину.

Кроме этого, он акцентировал, что "санкции, применяемые странами Евросоюза и США, не имеют того успеха, и Россия не отказалась от своих намерений", - подытожил командующий ВМС Украины.