Незаконных пересечений стало меньше

“В прошлом месяце, 14 октября, мы зафиксировали 685 попыток нелегального пересечения границы. 14 ноября - 18. Мир прекрасно видит эффективность работы польских силовиков и пограничников. Всё реже мигранты решаются пересекать нашу границу. Да, мы всё-таки наблюдаем попытки незаконного прорыва, но их всё меньше и меньше”, - заявила спикер пограничной службы Польши Анна Михальская.

Во-первых, стоит отметить работу польских силовиков, которые применяются, в отличие от белорусских, по назначению, для защиты границ собственного государства. Во-вторых, страны ЕС собираются вводить санкции против режима в Белоруссии, и это будет уже пятый пакет. Маловероятно, что этот факт приостановил попытки мигрантов пересечь границу, но мог приостановить “кнут” в виде белорусских военных и полицейских, который их подгонял. Кроме того, введение санкций показывает, что страны Европы едины, и не оставляют безнаказанным посягательства на территорию одного из своих союзников. В-третьих, вероятнее всего, люди с Ближнего Востока просто устали и замерзли. Они начали понимать, что в “туристических агентствах” и в Минске их обманывали и использовали в своих целях. В результате они не смогли пройти через границу и вероятно не станут этого делать, если белорусские силовики не применят против них силу.

Не исключено, что после неудачных попыток пересечь польскую границу, Лукашенко перенаправит поток мигрантов в Литву или Латвию, а быть может и в Украину, так как ему они в стране не нужны. Да и сами беженцы не в восторге от холодной страны, в которой их используют в качестве геополитического оружия.