Незаконная вербовка в армию русифицирует Крым

По данным прокуратуры АР Крым, после оккупации полуострова, Россия призвала в ряды своей армии более 34 тыс. человек. Это нарушает международное право, так как полуостров не является российской территорией. В связи с этим, прокуратура Крыма заочно будет судить 10 комиссаров: “Заочно будут судить двоих “военных комиссаров” по факту нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание сроком от 8 до 12 лет лишения свободы”.

Военные эксперты отмечают тот факт, что молодые люди, проживающие на территории полуострова, не хотят служить в армии агрессор. Поэтому, они вынужденно покидают свой дом и перемещаются на материковую Украину. Их места занимают граждане России, которые переезжают на полуостров жить. Таким образом, население Крыма превращается в русское.

Постепенная русификация АРК не меняет того факта, что территория является украинской, пусть и временно оккупированной. Неважно как долго продлиться оккупация. В конечном итоге, Крым будет возращен либо отвоеван. И тут, как и с войной на Донбассе, все зависит от Путина: либо уничтожить часть своей армии и отдать Крым Украине, либо выйти из-под части санкций и вернуть Крым Украине. Других вариантов, в обозримом будущем нет.