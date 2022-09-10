Неприятные новости из Украины

Нашумевшая история о запорожских чиновниках облетела не только всю Украину, но и достигла стран Европейского Союза. Теперь, некоторые волонтерские центры Запада отказываются продолжать поставлять гуманитарную помощь в нашу страну. Речь идет о руководителях военно-гражданской администрации Запорожья – Александре Старухе, Анатолии Куртьеве, Анатолии Васюке и Злате Некрасовой.

Местные жители Запорожья и области начали жаловаться на неполные пакеты с гуманитарной помощью, либо на испорченные продукты в помощи еще в марте. Видимо, кража гуманитарной помощи достигла таких масштабов, что в августе чиновниками заинтересовались в Киеве и организовали расследование. При обысках в городской администрации и домах чиновниках было обнаружено большое количество наличных денег, незарегистрированное оружие с боеприпасами, а также наркотические вещества. Также стало известно, что ворованная гуманитарная помощь реализовывалась через известные украинские торговые сети магазинов. По данному факту продолжается расследование.

Чиновников из запорожской администрации уже занесли в базу Центра расследования преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец». Там они числятся как мародеры. Если их вина будет доказана, то таких людей необходимо наказывать по всей строгости закона. Своими действиями они не просто обрекли отдельных украинцев на голод, но и дискредитировали Украину перед лицом Запада, который отправлял гуманитарную помощь. Это предатели сродни Медведчуку и многим политикам от партии «ОПЗЖ». Они наживались на войне и горе других людей.