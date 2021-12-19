«Неоправданно и не логично» - мнение НАТО о концентрации войск РФ на границе Украины

На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Риге, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: “Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации. Мы готовы защищать всех союзников. И мы продолжим оказывать нашему партнеру Украине политическую и практическую поддержку”.

Столтенберг также отметил, что ожидает встречи на этой неделе с министрами иностранных дел членов НАТО, а также Украины и Грузии, которые пока что являются партнерами военного альянса.

Генсек североатлантического объединения подчеркнул, что сосредоточение российских войск на границе Украины – “необъяснимо и не оправдано”. Йенс Столтенберг рассказал об этом с нормальной, демократической точки зрения, имея ввиду, что Украина не концентрировала свои войска у границ с Россией и не собиралась на нее нападать. Для него именно этот факт мог поспособствовать эскалации конфликта со стороны Кремля.

Однако Путин не является тем лидером, который приводит войска в боевую готовность, только для того, чтобы защитить границы государства. Это человек, который ведет свою страну по пути агрессии и уничтожения с ним несогласных, даже в масштабе целой страны. Поэтому, в его случае, концентрация войск на границе страны, с которой “Россия не ведет войны”, вполне логична.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на будущей встрече глав МИД стран НАТО, должен постараться, чтобы глава альянса решился ввести дополнительные силы в Украину. Это стало бы возможным фактором сдерживания для России.