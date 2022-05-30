Необходимость лишения агрессора ядерного оружия

Секретарь СНБО Алексей Данилов, в одном из недавних интервью заявил, что “после ухода Путина, Россия развалиться на несколько частей, так как это государство является искусственно созданным образованием”. Дальнейшую судьбу отдельных территорий не сложно предсказать – межусобные столкновения, попытки воссоединится, нищета и голод.

В тоже время, Данилов отметил, что на этом этапе крайне необходимо лишить остатки государства ядерного оружия, так как угроза от “осколков” будет исходить до тех пор, пока они будут иметь при себе оружие массового поражения. В этом случае, им будет проще принять решение на его применение, тем самым начав ядерную войну.

Западу необходимо вспомнить, что на протяжении всей истории, самое большое в мире государство не оставляло своих имперских амбиций. Унаследовав ядерное оружие после распада СССР, Кремль не стесняется шантажировать им Запад. Остановив в развитии основную массу населения, превратив их в дикарей, которые готовы жить на уровне стран африканского континента, они способны лишь разрушать и убивать. Лишив ядерного вооружения эту страну, весь мир вздохнет с облегчением, а дальнейшие высказывания агрессивно настроенных рашистов можно будет навсегда перестать воспринимать всерьез.