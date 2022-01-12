Необходимо ликвидировать "Антикоррупционные" органы Украины

Под давлением Запада, с шумом и пиаром были созданы САП и НАБУ, на их содержание потрачены миллиарды бюджетных средств, а на выходе мы получили полный пшик.
Такое мнение высказал народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.
"Конкретных результатов по резонансным делам и одиозным фигурам от всех этих органов общество так и не дождалось. По антикоррупционным расследованиям реальных результатов с доведением уголовных дел до суда значительно больше у СБУ, чем у всех этих новых "антикоррупционных" органов.
НАБУ и САП и другие, созданные несколько лет назад "антикоррупционные" органы, действующие под западным патронатом и по западному образцу, показали свою полную неэффективность для Украины. Являясь к тому же, как показало решение Конституционного суда по НАБУ, ещё и неконституционными.
Они должны быть ликвидированы в принципе, а их негативный опыт должен быть учтен в ходе предстоящей реформы СБУ, которую надо проводить в интересах Украины, а не западных "партнёров"-кураторов".
"Конкретных результатов по резонансным делам и одиозным фигурам от всех этих органов общество так и не дождалось. По антикоррупционным расследованиям реальных результатов с доведением уголовных дел до суда значительно больше у СБУ, чем у всех этих новых "антикоррупционных" органов.
НАБУ и САП и другие, созданные несколько лет назад "антикоррупционные" органы, действующие под западным патронатом и по западному образцу, показали свою полную неэффективность для Украины. Являясь к тому же, как показало решение Конституционного суда по НАБУ, ещё и неконституционными.
Они должны быть ликвидированы в принципе, а их негативный опыт должен быть учтен в ходе предстоящей реформы СБУ, которую надо проводить в интересах Украины, а не западных "партнёров"-кураторов".
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