Ненависна російська пропаганда проти українців

Долгое время российская пропаганда создавала свою реальность, как захватить Украину и призвала к геноциду против украинцев. Несмотря на то, что официальные лица Кремля заявляют о том, что Россия никогда не угрожала украинскому народу, однако их муртады говорят обратное. Так, например, директор вещания российского канала RT, Антон Красовский, демонстрируя непристойный жест в камеру во время записи своего интервью, сказал, что «всех украинцев надо сжечь на Крещатике вместе с украинской Конституцией».

Казалось бы куда дальше, это и без того крайняя граница, однако российские пропагандисты уже давно делают подобные заявления.. Рассказывая на ТВ и YouTube-каналах о мнимом «геноциде», который якобы украинцы проводят на Донбассе, они сами уже неоднократно выражали угрозы в сторону Украины и украинцев. Но почему-то призывы «сжечь Украину», «уничтожить украинцев», «зачистить население Украины» не вызывают у России и за ее пределами удивления и воспринимаются чуть ли не как норма.

А что стоит сам Владимир Жириновский, который уже неоднократно на словах курил, разрушал, взрывал и «стирал Украину с лица земли». От него не отстает всем известный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, считающий, что Россия должна миллионами выдавать свои паспорта, чтобы добиться исчезновения Украины.

Не секрет, что официальные лица Кремля считают, что Украины не было, а украинцы часть российского народа.. О том, что Украину и украинцев любой ценой следует присоединить к России, неоднократно высказывалось кремлевскими пропагандистами.

Выгодной для России остается наратива о якобы «заточении россиян в Украине», ведь это дает при первой возможности карт-бланш на «освобождение собственного населения из нацистской страны, где над ними издеваются бендеровцы». Из-за развязанной Россией войны на Донбассе миллионы украинцев потеряли свой дом, но этого никто из российских пропагандистов не считает.