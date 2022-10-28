"Недоукраїнізація": чому майбутні патріоти України здобувають освіту не на державній мові?

16:36 26 октября Киев, Украина

Один з відомих висловів видатного українського письменника Івана Франка гласить: "Мова - коштовний скарб народу". Сьогодні ці слова набувають особливої актуальності для нашої країни, яка відважно бореться за існування своєї нації, культури і, звичайно, мови. Так званий мовний порядок денного протягом декількох років посідає одне з ключових місць у політиці нинішньої влади. Законодавці взялися за розвиток української мови як єдиної державної, обов'язкової для органів влади і практично всіх галузей громадського життя. Задум дуже правильний, але з реалізацією є великі проблеми.

Візьмімо тих представників влади, задача яких сприяти розповсюдженню і популяризації української мови. Це в теорії. А на практиці ми постійно бачимо інтерв'ю англійською Зеленського, а також Кіма, який публікує звернення до громадян російською. А як же дотримання принципу "мова - це символ держави та ідентифікації нас як українців"? Якось не дуже патріотично, м'яко кажучи.

На окрему увагу заслуговує тема використання української мови у сфері освіти. Тут наші політики перевершили самі себе. Замість того щоб забезпечити повсюдний перехід усього освітнього процесу на державну мову, законодавці чомусь вирішили боротися виключно з російською. Тим часом, в прикордонних з європейськими країнами областях діють школи, де навчання відбувається угорською, словацькою, румунською, польською і болгарською мовами. А все тому, що для мов країн Євросоюзу діє спеціальна модель, яка передбачає можливість проведення навчального процесу на цих мовах у початковій школі з поступовим збільшенням годин викладання українською з 5 класу. У результаті, до 9 класу лише 40% предметів мають викладатися державною мовою! Таким чином учні початкової і середньої шкіл будучи громадянами України здобувають фундаментальну освіту і виховуються іншою мовою, вчаться на ній думати, вбираючи іноземну культуру. І це ви вважаєте українізацією?

У реальності це політика подвійних стандартів, яка жодним чином не сприяє затвердженню української як державної мови. У цьому питанні не має бути ніяких винятків і лавірувань. А щодо прав нацменшин, то дотримуватися їх нескладно. Лише достатньо запровадити викладання вищевказаних мов як іноземних за прикладом інших мов начебто англійської чи німецької. Причому офіційно - на законодавчому рівні.