Не время для инвестиций и продажи долларов

19:23 15 Сентябрь Киев, Украина

Экономический эксперт Алексей Дорошенко поделился мнением о том, стоит ли избавляться от долларовых сбережений и есть ли смысл в инвестициях.

“Гривна будет опускаться, поэтому если вы, например, сейчас можете немножко придержать свои сбережения в иностранной валюте, то через месяц вы выиграете, через два еще больше выиграете. В любом случае. Что касается инфляции, то инфляция, мы с вами говорим, что что-то может подорожать — ничего не будет дорожать кроме продуктов — они будут более-менее еще. Плюс коммунальные услуги. Коммунальные услуги вообще на первом месте. Но это же нужно за месяц эти затраты произвести, поэтому вам нужно сейчас, все-таки выгодно какое-то время подержать валюту, если у вас сейчас нет никаких затрат в гривне”, — сказал Алексей Дорошенко, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас менять доллары, с учетом того, что людям нужно купить зимние вещи.

Он отметил, что инвестициями заниматься сейчас также не выгодно.