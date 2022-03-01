06:01 01 Март Киев, Украина

1. Ми не пробачимо

2. Ми не здамося

3. Вам п...ець

На цьому можна статтю зупиняти. Та ні. Потрібно розповісти так званим росіянам і любителям ""руського міра"", що коли війна приходить у серце кожного українця, чекайте такого обєднання, токої сили духу, що одним поглядом ми спалюватимемо ваші руські колони живого мяса в консервних банках.

Ми не пробачимо за віроломний напад і смерті наших дітей, жінок, матерів. Ми не пробачимо за скалічене життя Українців останніх десятків років, що так підступно пропагандою підігрівались проросійські настрої. Ваша переможна хода перетвориться не на один день, а десятки днів вашого трауру. Ваші матері не дочекаються своїх синів, а діти та дружини свого батька та чоловіка. За кожного нашого Українця ми спалимо сотні ваших.

Ми не пробачимо за кожну сирену, за кожен нерв, за кожне слово сказане нами в страху за наших дітей. Ми не пробачимо ваше бажання вбивати, нищити "" братскій народ"". Ми не пробачимо вашу ""моя хата з краю"".

Перший день весни не відрізнятиметься від останніх пяти зимових днів по відчуттю, що ми не здамося! Це було зрозуміло після перших ракетних ударів по Україні. Моя думка, це було зрозуміло ще до повномасштабної війни взагалі як такої.

Не потрібно потім вибачатись і клястися в любові до України та її Народу. Віднині, кожен подих зроблений Українцем буде направлений на знищення ворога. Ворог у нас один. Це той, хто прийшов на нашу землю не з миром. Впереди будут ещё триста лет позора и унижения, ещё триста лет росия будет платить Украине репарации. «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!»

далі буде...

Слава Україні. Україна понад усе!