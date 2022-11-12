Не понятная “эвакуация” в Херсоне

18:53 11 ноября Киев, Украина

Сразу необходимо прояснить, что словам всех, кто поддерживает Путина никогда нельзя верить, поскольку они неоднократно дискредитировали сами себя. Поэтому, заявления оккупантов об “эвакуации” мирного населения и тем более, российских войск, сперва должны вызывать подозрения, если не опасения, но не радость в стиле “они испугались, они отступают”. В то время как другие мирные украинские города стираются с лица земли, а пропагандисты говорят о том, что “Россия не считается с потерями”, жадно облизывая губы, Кремль “вдруг” рушил уберечь жителей Херсона, которые, через один, партизаны и своих бойцов?

На сегодняшний день известно, что агрессор готовит город к уличным боям, вырывая траншеи. Почему же тогда они не используют свою излюбленную тактику “живого щита” из гражданского населения? Вместе с тем, как объяснить уход оккупантов из населенных пунктов, не находящихся вблизи линии фронта?

Вероятна какая-то провокация. Не зря враг заговорил о заминированной Каховской ГЭС, которая была заминирована еще весной, вскоре после захвата. А также о “грязной бомбе”, которую, якобы, Украина в тайне от всего мира собирается взорвать. Оба варианта катастрофичны и создадут техногенную катастрофу, что в очередной раз опровергает “благородство” Кремля, который эвакуирует местное население и часть своих войск.

В тоже время, нельзя с точностью предсказать дальнейший ход агрессор. Взрыв Каховской ГЭС или бомбы с радиоактивными отходами крайняя мера, которая повлечет за собой серьезные последствия для Кремля, вплоть до ввода войск НАТО в Украину. Тем не менее, ситуация в Херсоне давно перестала быть перспективной объявления нового “жеста доброй воли”.