Навальный по прежнему находится в клинике "Шарите". Новые подробности о состоянии здоровья

09:34 31 Август Киев, Украина

Российский оппозиционер Алексей Навальный уже 11-й день находится в реанимации в коме. Впрочем, состояние его улучшается, угроз жизни нет. Политик не только под пристальным наблюдением врачей, но и охраны.



Медики берлинской клиники "Шарите", где его лечат, не общаются с журналистами. Информацию клиника предоставляет в форме коротких, скупых пресс-релизов и только после согласования с женой Навального Юлией.



По последним данным от "Шарите", состояние Навального стабильное. Угрозы жизни нет, однако состояние описывают, как серьезное. Навальный до сих пор в искусственной коме, в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Каким оппозиционера выведут из комы и какими могут быть долгосрочные последствия для его здоровья, прогнозировать пока трудно.



Российского пациента очень строго охраняют. За неделю лечения - никакой утечки информации или фотографии его в палате. Привозили Навального неделю назад кортежем из мотоциклистов, машин скорой и полиции, сопровождением федеральной полиции, а сам пациент был в реанимобиле немецкого бундесвера, то есть военной медицины. Вся территория вокруг больницы была перекрыта. Замаскировали и место прибытия - борт с Навальным анонсировали на аэродроме Шюнефельда, а сел в другом аэропорту - в Тегеле.





Теперь Москва официально требует от Берлина передавать им всю информацию о ходе лечения. Российская прокуратура якобы расследует дело и направила запрос в Минюст Германии. Немцы на него пока не ответили. Между тем, все услышали угрозы в сторону Навального от человека



Канцлер Германии Ангела Меркель ежедневно интересуется состоянием здоровья российского оппозиционера. Немецкие власти надеются, что удастся установить, каким именно ядом травили Навального, потому что вариантов может быть много.



Напомним. 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, а оппозиционер попал в реанимацию в коме.

Соратники главного критика президента РФ Владимира Путина считают, что Навального отравили.

Самолет, которым Навального хотели транспортировать в Германию, ждал в Омске с самого утра 21 августа. Местные врачи не разрешали транспортировки больного оппозиционера - мол, из-за тяжелого состояния, и говорили, что у политика проблемы с обменом веществ. Рано утром 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию. Теперь Москва официально требует от Берлина передавать им всю информацию о ходе лечения. Российская прокуратура якобы расследует дело и направила запрос в Минюст Германии. Немцы на него пока не ответили. Между тем, все услышали угрозы в сторону Навального от человека Путина - одиозного владельца частной армии Вагнера Евгения Пригожина, который пообещал юридически уничтожить оппозиционера, если тот выживет. Специально для этого он выкупил долги организации Навального.Канцлер Германии Ангела Меркель ежедневно интересуется состоянием здоровья российского оппозиционера. Немецкие власти надеются, что удастся установить, каким именно ядом травили Навального, потому что вариантов может быть много.Напомним. 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, а оппозиционер попал в реанимацию в коме.Соратники главного критика президента РФ Владимира Путина считают, что Навального отравили.Самолет, которым Навального хотели транспортировать в Германию, ждал в Омске с самого утра 21 августа. Местные врачи не разрешали транспортировки больного оппозиционера - мол, из-за тяжелого состояния, и говорили, что у политика проблемы с обменом веществ. Рано утром 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию.

Медики клиники "Шарите" начали обширное исследование состояния его здоровья, а 23 августа немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану берлинскую клинику "Шарите".

Точный яд неизвестен, но немецкие эксперты считают, что Навального отравили веществом, подобным "Новичку".