НАТО перебрасывает войска к восточным границам

Так как Россия продолжает накапливать военные силы на границах Украины, а новые “учения” в Белоруссии служат предлогом для переброски российских войск в эту страну, НАТО приняло решение укрепить свои восточные рубежы.

Речь идет о дополнительных 2 тыс. военных в страны Польши и Прибалтики, а также 4 военных кораблях, которые Франция направит в Румынию.

Как министр иностранных дел Франции, так и генеральный секретарь Североатлантического альянса подчеркивают тот факт, что их действия никак не связаны с эскалацией. Наоборот, это должно помочь создать почву для диалога, точно также как и санкции, угрозы санкций и вступление Украины в НАТО или ЕС.

Невозможно безразлично относится к стране, которая восьмой год ведет войну против Украины, продолжает накапливать военный потенциал и открыто противостоит странам Запада (в оборонной программе Кремля НАТО воспринимается как главный противник). Действия Альянса напрямую зависят от российской напряженности на его восточных границах. Если бы Россия не стягивала войска, то ответных действий со стороны НАТО не последовало бы.

В тоже время, Запад не вводит силы блока в Украину, что еще раз подтверждает слова премьер-министра Франции и генсека НАТО об отсутствии в их действиях эскалации. Дальнейшее развитие событий напрямую зависит России и готов ли будет Путин пойти на диалог ради всеобщей безопасности.