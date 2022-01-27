НАТО официально отказало России в “гарантиях безопасности”

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции заявили, что Альянс официально отказал России в ее ультиматуме.

“Наш ответ России отражает то, о чем я говорил в Киеве, Берлине и Женеве на прошлой неделе. Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы двигаться дальше, где есть потенциал для коммуникации и сотрудничества, если Россия деэскалирует агрессию в отношении Украины, прекратит подстрекательскую риторику и подойдет к вопросу будущего безопасности в Европе”, - заявил Энтони Блинкен.

НАТО не может отказать Украине в ее стремлении вступить в союз. Это противоречит постулатам Североатлантического альянса. Кроме того, несмотря на увеличение российских войск на востоке, а также на севере границ нашей страны, Запад старается сбавить градус напряженности, призывая Кремль к диалогу, а не вводит свой контингент в Украину и не угрожает России вторжением.

Очевидно, что единственной страной, которая не намерена заканчивать войну на Донбассе и готова усугубить положение дел является Россия. Поэтому, Йенс Столтенберг отметил, что ЕС и США ведут переговоры о введении санкции против РФ.

Вероятно, Путин не может вести диалог. Для него существует только позиция силы, которой можно противопоставить лишь другую силу.