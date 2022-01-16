НАТО несогласно с ультиматумом Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что западный военный блок, как и ожидалось, не пошел на поводу у Путина и не принял его условий относительно не расширения и не принятия Украины.

Генсек заявил, что Россия не вправе накладывать вето на принятие Украины в члены НАТО. Речь о принятии или не допуске могут обсуждать только 30 членов объединения и сама Украина. Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что безопасность нашей страны, это безопасность всей Европы, поэтому, во время переговоров, речь шла о безопасности Украины. “Встреча была важной. У нас была серьезная прямая дискуссия по ситуации вокруг Украины и последствиям для европейской безопасности. Наши разногласия будет сложно преодолеть”, - сообщил Столтенберг, при этом заметив, что сев за стол переговоров с Россией это серьезное продвижение. Генсек подчеркнул, что в дальнейшем необходимо развивать дипломатию с Кремлем.

Очередная встреча прошла без прямых результатов для России. Ультиматум Путина не был принят, как и ожидалось. Что теперь будет делать российский лидер – неизвестно, однако в случае нападения на Украину, он, вероятно, потеряет все.