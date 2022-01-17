НАТО не оставит восток в случае вторжения России

23:30 16 Январь Киев, Украина

Основное внимание на заседании Военного комитета НАТО 12 января было приковано к первому за долгое время заседанию НАТО-Россия. От встречи во многом зависит, будет ли Путин нападать на Украину.

Официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявил: “Чтобы была стабильность в Европе, нужно решить ситуацию в Украине. Украина — центральная тема в этом диалоге”. Кроме того, Калан подчеркнула тот факт, что в случае, если деэскалация со стороны России не произойдет, США вынуждены будут ввести новый пакет экономических санкций.

Очевидно, что результаты встречи многое должны были решить. В тоже время, предыдущий диалог представителей США и России ничего не дал, точно также, как и не решила вопросов заседание НАТО - Россия. Путь разговоров и дипломатии не стал тем спасательным ключом, который позволил бы снять градус напряжения и заставил Путина отвести войска от украинской границы. Поэтому, теперь настало время действовать.