НАТО – немного «за и против»

По большому счету, жгучее желание вступить в НАТО связано лишь с огромным желанием не воевать самим. Что нам даст вступление – минус два, а в перспективе четыре процента от ВВП ежегодных членских взносов в пользу Альянса. Кажется, что два процента это мизер, на самом деле даже некоторые благополучные страны-участницы не могут позволить себе такие траты.

В свою каденцию Дональд Трамп пытался выбить долги из стран-неплательщиц, угрожая, что НАТО не будет защищать неплательщиков в случае военных действий. В их число попала даже внешне стабильная Германия,

На очередном съезде НАТО в 2014 году члены альянса договорились постепенно, к 2024 году, увеличить военные расходы до двух процентов, но Трамп в 2018 году гневным твитом сообщил о требовании немедленного увеличения взносов. По его мнению, «защита от России» в конечном итоге должна составить четыре процента, а два процента все члены блока должны скидывать в общий котел уже сейчас. В 2019 году американский президент угрожал заблокировать торговлю в Европе, если «европейские страны не захотят увеличить расходы на оборону».

Благополучные страны, такие как Франция, всерьез задумываются о целесообразности своего членства в Блоке, все помнят как Макрон диагностировал у Альянса «смерь мозга», а его оппонент на предстоящих президентских выборах Ле Пен заявила, что Франция не желает быть втянута в «чужие конфликты», а ведь 5 статья - это основополагающий принцип НАТО, ради которого Украина так стремится туда попасть.

Военные стандарты НАТО устанавливают США, что дает им шикарную возможность для развития своих оборонных предприятий, которым гарантируются крупные заказы нон-стоп. Расширение Альянса, повышение членских взносов, крайне выгодно США в экономическом смысле. Отсутствие «врага», от которого Америка доблестно взялась защитить Европу, разорит оборонные предприятия.

Европейцы это хорошо понимают и министр вооруженных сил Франции уже обращалась к США с призывом прекратить навязывать странам-членам Блока продукцию своего военно-промышленного комплекса.

Попытка спрыгнуть с крючка дорого стоила Франции. «Удар в спину» США нанесли, отобрав у Франции контракт на 12 дизельных подводных лодок для Австралии стоимостью 56 млрд евро, которые теперь пойдут в бюджет американской оборонки.

Помимо ежегодных членских взносов платить Соединенным Штатам нужно еще и за размещение их военных баз на своей территории. Ранее цена пересматривалась раз в пять лет, в пользу увеличения разумеется, но растущие аппетиты диктуют необходимость увеличивать бюджет «за защиту» ежегодно. В случае неоплаты предполагается мгновенное сокращение численности контингента.

Кроме ощутимого финансового бремени от необходимости постоянной покупки американского вооружение и содержания военных баз на своей территории, существует еще и социальный аспект. Хозяева баз вольны делать на своей территории все что хотят. Япония и Корея, например, оказались не готовы к планам США разместить беженцев из Афганистана на территориях своих военных баз в этих странах, но местные жители туда допускаются только в качестве обслуживающего персонала.

Нельзя забывать о криминале, который также присущ американским военным, поэтому разговоры о беспрецедентных 62 (а по некоторым данным и до 68) процентах наших соотечественников, приветствующих вступление Украины в Альянс, сильно преувеличены. Хотя, возможно, большинство из стремящихся в НАТО просто плохо осведомлено о тяготах, которые несет статус члена Блока. Нам искусно преподносят членство как привилегию, повышение политического веса страны или вступление в клуб избранных.