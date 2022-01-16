Майкл Маккол, инициатора законопроекта «Украина – страна-НАТО+», члена комитета Палаты представителей по международным делам, рассказал более подробно о цели создания такого статуса для нашей страны: “У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы. Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не будет терпеть восстановление сферы влияния России и не допустит отказа от членства в НАТО Украины и других союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе”.

На практике, получение такого статуса позволит Украине получать военную помощь от США гораздо быстрее, а также даст возможность ввести санкции против «Северного потока-2», что по мнению Маккола, должно раз и навсегда прекратить работу российского газопровода.

Очевидно, что статус «НАТО+» для Украины это тот “компромисс”, который позволит нашей стране обрести усиленный протекционизм от военного объединения, однако не предоставить полноценного членства в союзе. Ведь на данный момент, принятие Украины в НАТО начнет войну Запада против России и ее союзников, так как на Донбассе продолжается война. Более того, так как законопроект был предложен республиканцами, Путин не сможет обвинить Байдена в содеянном, ведь президент США является демократом.

Наделение Украины статусом «страна НАТО+», на данный момент, предоставит необходимую защиту от российского нападения, ведь, кроме прочего, предоставит для нашей страны возможность получить противовоздушные и противокорабельные орудия и снаряды. Они смогут замкнуть оборонный круг Украины и помочь уничтожить авангард в виде самолетов противника на востоке и не дать высадиться десанту из кораблей на юге страны.