Наступлению агрессора не суждено сбыться

20:41 05 февраля Киев, Украина

Подготовка Украины к полномасштабному вторжению 24 февраля 2022 года проходила скорее на дипломатическом уровне. Да, Запад поставлял Киеву легкие виды вооружения, предназначенные, скорее, для ведения партизанской войны, а наше правительство, не спеша морально подготавливало народ к эскалации на Донбассе, однако то, что произошло, мало кто мог предвидеть.

За 11 месяцев противостояния ВСУ стали олицетворять собой щит и меч не только Украины, но и всего цивилизованного мира от варваров с востока. Запад, в свою очередь, набрал оборотов в передаче новых видов вооружений и теперь вопросы касаются уже даже не танков, а истребителей. Линия фронта на данный момент стабилизировалась, кроме Бахмутского направления. Это значит, что ВСУ подготовили новые линии обороны и готовы к любому наступлению врага.

Стоит отметить, что 24 февраля Путин обрушил на Украину все, что у него есть. Профессиональная армия, тысячи единиц современной техники, авиация. Немаловажным стал фактор внутреннего саботажа, со стороны пророссийских политических сил в Украине. Всего этого агрессор теперь не имеет. Все, чем располагает Кремль это десятки тысяч мобилизованных, старая советская техника – модернизированная или отремонтированная – ограниченный запас ракет.

То есть, не стоит воспринимать армию оккупантов как нечто несущественное. Вновь поступившие в распоряжение российских генералов-мясников кадры умеют нажимать на курок автоматов, заряжать артиллерийские орудия, стрелять из танков. Но украинские защитники на этот раз подготовлены к отражению атаки как никогда с 2014 года. Сколько бы россиян не кинул Путин в новое наступление, ВСУ не дают сомневаться, что отразят атаку.