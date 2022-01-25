Наступление России это либо блеф, либо глупость

Мустафа Джамилев, лидер крымских татар, дал интервью, в котором поделился своими размышлениями по поводу сложившегося кризиса на границах Украины.

По словам Джамилева, Путин вряд ли нападет на Украину, так как это приведет к необратимым последствиям для России. “Если исходить из национальных интересов самой же России, вторгаться, открывать такую широкомасштабную войну очень пагубно для России. Они очень беспечны. Потому что, во-первых, Украина сейчас не та, что была в 2014 году, когда вообще практически у нас армии не было. Сейчас довольно мощная армия, не менее 240 тыс. под ружьем, достаточно техники. Поэтому потери будут очень большие. А поскольку нападающая сторона теряет, как правило, больше, чем обороняющаяся, то в случае широкомасштабной войны очень много “грузов 200” пойдет в Россию”, - отметил Джамилев.

Кроме того, он упомянул о больших экономическиехсанкциях, которые будут введены против РФ. Это, по сути, уничтожит экономику страны, несмотря на то “сколько Россия имеет сейчас нефтедолларов”.

С другой стороны, глава крымско-татарского народа подчеркивает тот факт, что в 2014 году, осознавая все риски, Путин все же решился на вторжение в Украину. Поэтому, в нынешней ситуации, он не может с полной уверенностью заявить, что вторжения не произойдет.

Множество факторов говорит о том, что России попросту не выгодно вторгаться в Украину. Однако мысли Путина никто не в силах предугадать. На Западе Россию опасаются именно за ее непредсказуемость и отрицание здравого смысла. В связи с этим, Украине необходимо быть готовой к любому сценарию событий.