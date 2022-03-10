Настало время признать Россию страной террористом

Авиационная бомба, сброшенная на роддом и детскую больницу в Мариуполе, повергла в шок жителей планеты. О том, что на такое не способны даже некоторые радикальные исламистские террористические группировки, говорит о многом.

Бомбардировка произошла после заявления Марии Захаровой, представителя МИД рашистов. По федеральному каналу, она сказала, что в “здании находятся националисты, а женщины роженицы – это актрисы военнослужащих ВСУ”. Видимо, в такое могут поверить только зомби, а придумать только те, кто способен сделать такое же.

Акт откровенного террористического акта, который не укладывается в голову здравомыслящего человека, должен заставить мировое сообщество официально признать рашистов и их страну, не просто как агрессоров, но как страну-террориста. На этом стоит настаивать абсолютно всем, кто считает, что расстрел бомбами мирного населения, больниц, родильных домов, детских садов, школ, жилых помещений – военное преступление, за которое необходимо судить виновных самыми жесткими методами.

Дело в том, что вынесение статуса страны-террориста в отношении агрессора, даст возможность руководству нашего государства начать наставить на проведении антитеррористической операции в Украине, что документально, не будет означать противостояние НАТО и России.