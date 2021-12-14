Нас ждут очередные закулисные договоренности между РБ и РФ

21:05 04 Август Киев, Украина

По мнению народного депутата Сергея Магеры, сложившаяся ситуация с поимкой наемников ЧВК "Вагнера" под Минском, выгодна правительству РБ.



"Мобилизация электората (9 августа в Беларуси – выборы президента – ред.), запугивание общественности Россией, непрозрачные намеки на "украинский сценарий" и прочее. Действующая власть Беларуси будет пытаться изъять все возможные позитивные дивиденды.





В свою очередь, имиджу Москвы был нанесен неприятный удар – ее союзник, иногда называемый "витриной", прямо и публично обвиняет ее в откровенно враждебной политике.