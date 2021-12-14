Нас ждут очередные закулисные договоренности между РБ и РФ

По мнению народного депутата Сергея Магеры, сложившаяся ситуация с поимкой наемников ЧВК "Вагнера" под Минском, выгодна правительству РБ.
"Мобилизация электората (9 августа в Беларуси – выборы президента – ред.), запугивание общественности Россией, непрозрачные намеки на "украинский сценарий" и прочее. Действующая власть Беларуси будет пытаться изъять все возможные позитивные дивиденды.
В свою очередь, имиджу Москвы был нанесен неприятный удар – ее союзник, иногда называемый "витриной", прямо и публично обвиняет ее в откровенно враждебной политике.
Конечно, стороны не заинтересованы обострять ситуацию в публичной плоскости. Вероятно, нас ожидают очередные кулуарные договоренности, как и в ситуации с налоговым маневром и поездками Лукашенко в Москву и Сочи".
Напомним, что в конце июля стало известно, что РФ направила в Беларусь (как уверяют белорусские спецслужбы – для дестабилизации обстановки перед выборами) около 200 наемников ЧВК "Вагнера". 33 из них были задержаны и заключены под стражу. Россия требует их отпустить, Украина – выдать тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков. Известно, что задержанный в Беларуси "вагнеровец" подозревается в расстрелах на Майдане в 2014 году.
Напомним, что в конце июля стало известно, что РФ направила в Беларусь (как уверяют белорусские спецслужбы – для дестабилизации обстановки перед выборами) около 200 наемников ЧВК "Вагнера". 33 из них были задержаны и заключены под стражу. Россия требует их отпустить, Украина – выдать тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков. Известно, что задержанный в Беларуси "вагнеровец" подозревается в расстрелах на Майдане в 2014 году.
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