Народовладдя через референдум

18:17 09 Апрель Киев, Украина





Закон определяет правовые основы осуществления народного волеизъявления через всеукраинский референдум, его организацию и порядок проведения. Президент подписал закон Украины «О народовластия через всеукраинский референдум» Закон определяет правовые основы осуществления народного волеизъявления через всеукраинский референдум, его организацию и порядок проведения.



Всеукраинский референдум, согласно Закону, является формой непосредственной демократии в Украине, способом осуществления власти непосредственно украинским народом, заключающийся в принятии гражданами Украины решений путем голосования в случаях и порядке, установленных Конституцией Украины.



Референдум (и здесь отличие от опроса) не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами должно служить отсутствием предвыборной агитации.





И хотя Закон довольно сложный в части проведения референдума по народной инициативе, его принятие и подписание является шагом к прямого народовластия.







Актуально рассмотрение и принятие Законов Украины "О местных референдумах" и "О местных инициативы".