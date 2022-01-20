“Нападение России не стоит ожидать ранее 20 февраля” – мнение эксперта

По мнению военного эксперта Михаила Притулы, Владимир Путин не начнет наступление ранее зимней олимпиады в Пекине потому, что “Китай этого не поймет”. В тоже время, Притула отметил, что идет постепенная, но верная подготовка к войне: Россия эвакуирует своих людей из приграничной зоны, организовываются военные госпитали, свозятся оружейные комплексы с дальнего востока.

Эксперт полагает, что Путин, безусловно, может решиться на наступление, однако сделает он это или нет зависит не от него, а от его окружения, которое ждет, пока нынешнего президента РФ не станет. Так называемая элита, это не чиновники России, а олигархи и тем, кто после 90-х не захотел идти в политику и остался в тени, продолжая накапливать награбленные деньги. Они понимают, что в случае войны, их дети, которые учатся за границей, их деньги, которые находятся в зарубежных банках, их бизнес-возможности на Западе перестанут существовать. Все вернется в Россию, кроме активов.

Путин хоть и является президентом, однако во многом ограничен. Решение о полномасштабной войне не может быть принято им одним. В тоже время, Запад не откажется от ограничений и не пойдет на уступки России, понимая, что выставлены они никем иным, как внутренней “элитой” РФ. Поэтому, угроза конфликта будет оставаться до тех пор, пока войска России находятся у границ Украины и стран ЕС.