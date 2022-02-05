"Налоговые победы" 2021 - сказки для младших классов

По заявлению Дениса Шмыгаля, дефицит бюджета 2021 года перекроется за счет налоговых и таможенных поступлений.
Десятый председатель Государственной таможенной службы Украины, экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко прокомментировал данное заявление.
"Объемы таможенных платежей зависят от следующих факторов:
- объемы налогооблагаемого импорта;
- достоверность таможенного контроля и оформления (таможенная стоимость, классификация товара, весовые и иные характеристики товара);
- противодействие контрабанде и незаконному перемещению товаров через границу.
На объемы импорта влияет множество факторов: от глобальной пандемии и экономического кризиса - до ресурсности внутреннего потребителя ( промышленности, населения).
Если первый фактор не зависит от воли нашего правительства, то два вторых - напрямую. От того, как будет работать администратор налогов - таможня - и будет зависеть полнота их уплаты.
Судя по тому, как активно наше правительство наполняет таможню фунтами-профессиональных импотентов, решалами и иным кадровым контрабандным шлаком, разговор о грядущих "налоговых победах" - басня для младшеклассников".
"Объемы таможенных платежей зависят от следующих факторов:
- объемы налогооблагаемого импорта;
- достоверность таможенного контроля и оформления (таможенная стоимость, классификация товара, весовые и иные характеристики товара);
- противодействие контрабанде и незаконному перемещению товаров через границу.
На объемы импорта влияет множество факторов: от глобальной пандемии и экономического кризиса - до ресурсности внутреннего потребителя ( промышленности, населения).
Если первый фактор не зависит от воли нашего правительства, то два вторых - напрямую. От того, как будет работать администратор налогов - таможня - и будет зависеть полнота их уплаты.
Судя по тому, как активно наше правительство наполняет таможню фунтами-профессиональных импотентов, решалами и иным кадровым контрабандным шлаком, разговор о грядущих "налоговых победах" - басня для младшеклассников".
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