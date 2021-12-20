Накануне выборов

11:39 11 Апрель Киев, Украина

В России распространяются протестные настроения. Бестолковая политика Кремля, которая ранее воспринималась простыми россиянами с удивлением, сейчас уже вызывает возмущение людей. Экономический спад, проиграна борьба с пандемией, внешние политические проблемы и обострения внутренних проблем ставит перед Кремлем вопрос - что российские власти могут сегодня предложить своему народу для успеха на предстоящих парламентских выборах в сентябре этого года?



Однозначного ответа на него пока нет.

Основных возможных вариантов действий власти в таких ситуациях обычно два. С политического опыта последних двадцати лет понятно, что это может быть либо «духоподъемно» внешнеполитическая акция в виде победной военной операции или даже присоединения к РФ той или иной территории в духе «Крым наш», или разовая «раздача слонов» внутри страны.



События последних недель, которые привели к обострению ситуации в Донбассе вроде бы намекают на возможность первого варианта. Но, исторически, кремлевская власть прямо перед выборами ни в какие внешнеполитические и военные авантюры обычно не лезет. Как правило, если подобное и происходит, то обычно уже после голосования. Например, «духоподъемно помощь» Южной Осетии была предоставлена русской армией в августе 2008 года, а президентские выборы в РФ прошли 2 марта - за пять месяцев до этого события. Агрессия в Крыму вообще была проведена в политическое межсезонье. И это понятно: подобные внешнеполитические операции военными средствами - дело рискованное. Перед выборами же нужно что-то беспроигрышное.



Важно и то, что по периметру российских границ практически не осталось государств, для которых стало бы неожиданностью то, что произошло с Грузией в 2008 году или Украине в 2014 году. Все уже готовы. Если не с военной точки зрения, то, как минимум, психологически и политически. Как показала азербайджано-армянская война осени 2020 года, Кремль уже опасается ввязываться в подобные конфликты даже если юридически у него для этого есть гораздо больше оснований, чем раньше. В этой войне Россия не предоставила военную помощь даже своем официальном союзнику по ОДКБ - Армении.



Поэтому любые «походы на Киев» и попытки пробития различных «коридоров» из Украины малореальные. А те или иные военные акции в дальнем зарубежье уже не так волнуют российского избирателя. Так, не исключено, что «ястребиные» башни Кремля хотели бы преподнести народу перед выборами очередную громкую победу в Идлибе, но риски прямого столкновения с Турцией очень большие.



Электоральная поддержка Путина держится на конфронтационной риторике. Падает конфронтация с внешним условным врагом - падает и рейтинг Путина. Поэтому у него нет другого выхода, как только постоянно создавать и поддерживать образ врага. Но одно дело - поддерживать свой рейтинг, разжигая определенные настроения в обществе, а другое - ввязываться в реальную военную авантюру с непредсказуемым результатом накануне выборов.



Поэтому Кремлю остается только практика раздачи предвыборных «слонов». Тем более, что формальный повод для этого в виде пандемии пока никуда не исчез. Другой вопрос - насколько эта мера способна поднять рейтинги власти и надолго ли?



В мае 2020 года, во время первой волны эпидемии ковиду, Путин раздал по 10 000 рублей на каждого российского ребенка в возрасте до 16 лет. Однако на рейтинге президента, который лично эту акцию инициировал, это практически никак не отразилось. На вопрос «Левада-центра» «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента России?», В апреле 2020 положительно ответили 59% респондентов, а отрицательно 33%; в мае, соответственно, 59% и 33%; в июне 60% и 34%; в июле 60% и 33%. То есть уровень одобрения Путина оставался в прошлом году примерно таким же, как и всегда в «мирное» время, и колебался до, во время и после раздачи этих денег лишь в рамках статистической погрешности.



Понятно, что «засыпать» предвыборными деньгами россиян будут «от имени» Путина, которого будут пытаться представить «воплощением партии власти». Но на собственный рейтинг «партии власти» это вряд ли как-то положительно повлияет. Недоверие к действующей власти в русском народе продолжает накапливаться и такими разовыми мерами ничего принципиально исправить невозможно.



Особенно действенных средств для поднятия популярности «Единой России» у Кремля сегодня не просматривается. Поэтому для «партии Путина», как и для всей российской власти, нынешняя парламентская кампания станет наиболее сложной за долгое время. Вполне возможно, что даже последней ...