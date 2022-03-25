Найдены доказательства присутствия воды на Марсе

11:25 31 октября Киев, Украина

Ученые провели тщательные исследования метеорита NWA 7533, который был найден в пустыне Сахара в 2012 году. В результате этих исследований они пришли к заключению, что вполне возможно допустить присутствие воды на Марсе. Это могло быть во время формирования планеты 4,4 миллиарда лет назад. Результаты проведенной учеными работы были опубликованы в пятницу, 30 октября, в журнале Science Advances.

Сообщается, что метеорит массой 84 грамма был частью небесной скалы, которая распалась при входе в атмосферу Земли. Планетологам уже хорошо известно, что вода на Красной планете существует не менее 3,7 миллиарда лет. Но, принимая во внимание ранее установленный возраст NWA 7533 и недавно обнаруженный минеральный состав, исследователи пришли к выводу, что вода на Марсе присутствовала еще на 700 тысяч лет ранее этой оценки.

"Минеральный состав метеорита NWA 7533, который упал на землю в 2012 году, показал признаки окисления, характерного для воды. Это окисление могло произойти, если бы вода присутствовала на марсианской поверхности или в ней 4,4 миллиарда лет назад во время удара, который расплавил часть коры планеты", - пояснил автор исследования профессор Такаси Микучи из Токийского университета.

В 2013 году ученые выяснили, что возраст NWA 7533 4,4 миллиона лет, что делает его старейшим из существующих марсианских метеоритов.

Два обломка метеорита, который распался при столкновении с земной атмосферой, были найдены в Сахаре в 2011 и 2012 годах. Ученые установили, что эти камни попали на Землю именно с Марса, потому что в них присутствовали образцы, схожие с теми, что были собраны земными роботами на Марсе.

Напомним, что Маск рассказал, где разместят первую обитаемую базу на Марсе.

Также Илон Маск придумал, как будет выглядеть флаг первой колонии на Марсе.