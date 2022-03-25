Найдены доказательства присутствия воды на Марсе

Ученые провели тщательные исследования метеорита NWA 7533, который был найден в пустыне Сахара в 2012 году. В результате этих исследований они пришли к заключению, что вполне возможно допустить присутствие воды на Марсе. Это могло быть во время формирования планеты 4,4 миллиарда лет назад. Результаты проведенной учеными работы были опубликованы в пятницу, 30 октября, в журнале Science Advances.
Сообщается, что метеорит массой 84 грамма был частью небесной скалы, которая распалась при входе в атмосферу Земли. Планетологам уже хорошо известно, что вода на Красной планете существует не менее 3,7 миллиарда лет. Но, принимая во внимание ранее установленный возраст NWA 7533 и недавно обнаруженный минеральный состав, исследователи пришли к выводу, что вода на Марсе присутствовала еще на 700 тысяч лет ранее этой оценки.
В 2013 году ученые выяснили, что возраст NWA 7533 4,4 миллиона лет, что делает его старейшим из существующих марсианских метеоритов.
Два обломка метеорита, который распался при столкновении с земной атмосферой, были найдены в Сахаре в 2011 и 2012 годах. Ученые установили, что эти камни попали на Землю именно с Марса, потому что в них присутствовали образцы, схожие с теми, что были собраны земными роботами на Марсе.
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