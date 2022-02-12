Нагорный Карабах: какой должна быть позиция Украины

18:07 29 Сентябрь Киев, Украина

Постоянный совет ОБСЕ сегодня соберет экстренное заседание, в связи с начавшимися боевыми действиями между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

По мнению эксперта-политолога Александра Леонова, Украина , занимая определенную позицию в отношении обострения, должна помнить о своем стратегическом партнерстве с Азербайджаном и совместном участии в формате ГУАМ.

«Эта история показывает, что никакого замороженного конфликта не бывает. Этот статус-кво мог нарушиться в любой момент. Как мне кажется, Азербайджан подошел к той черте, когда готов решать эту проблему, потому что это тормозит развитие. Я думаю, они готовились к такому сценарию, так как увеличивался и военный бюджет, и заручился поддержкой Турции. Кстати, Турции это тоже выгодно, потому что она пытается нарастить свое лидерство в других регионах. Украина должна помнить, в свою очередь, что Азербайджан является ее стратегическим партнером Украины», – пояснил Леонов.

Леонов отметил, что Азербайджан действует в пределах своих прав и международного права.

«Есть несколько нюансов: Азербайджан и Турция, согласно нашей недавно утвержденной концепции, являются нашими стратегическими партнерами. К тому же Азербайджан – член ГУАМ и, таким образом, наш союзник. Поэтому мы должны развивать отношения, как бы то ни было. И, как бы там ни было, Азербайджан пытается вернуть оккупированные территории: Нагорный Карабах, а также территории Азербайджана, которые занимают армянские войска», – прокомментировал Александр Леонов.

По его мнению, переговорный процесс по Нагорному Карабаху продолжается слишком долго и не показывает никаких результатов.