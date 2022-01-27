Нагнетание военной обстановки Россией влияет на экономику Украины

По состоянию на 27 января, торги на межбанке закончились на уровнях выше 29. Курс гривны продолжил падение. Экономисты говорят, такое колебание не стоит воспринимать слишком серьезно, по крайней мере, пока. “Пока что ничего критического я по падению курса не вижу. Пока что. Но если эта вакханалия, это нагнетание страха на финансовых рынках не закончится, курс будет падать и дальше. Поэтому единственное как может Украина повлиять на свой курс - это валютные интервенции в границах имеющихся валютных резервов, а есть их не так много. И сожрать их можно очень быстро и легко”, - рассказал о сложившейся ситуации экономист Олег Пендзин.

Следует отметить, что продажа украинских облигаций внутреннего займа, что и повлекло за собой падение курса национальной валюты, связана с нагнетанием военной обстановки Россией. Увеличение ВВП, повышение средних и минимальных зарплат, реформирование законодательства и привлечение иностранных инвесторов, все это привело к реорганизации украинской экономики. Естественно, что Кремль не может допустить такого, так как повышение благосостояния в стране напрямую связано с будущей интеграцией Украины и ЕС.

По всей видимости, угроза вторжения России в Украину, в первую очередь, является гибридной атакой Кремля, к сожалению, успешной. Слухи о войне, эвакуация иностранных представителей с Киева, информация в СМИ заставляют инвесторов опасаться вкладывать деньги в украинский рынок. Таким образом, Россия добивается поставленной цели – дестабилизировать ситуацию в стране.