Наемный убийца Кремля в Берлине

Сегодня Германия рассматривается Россией как место для проведений операций, где можно делать и позволять себе все, что захочется. Российские спецслужбы разместили в Германии значительно больше шпионов и руководителей агентов, чем во времена холодной войны. Почти 200 штатных сотрудников разведки скрыто действуют в Германии для вербовки информантов из сферы политики, экономики, армии и СМИ считают Федеральное ведомство по охране конституции и Федеральное управление уголовной полиции. Большинство российских разведчиков работают под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Берлине, а также в генеральных консульствах в Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне и Бонне. По данным служб безопасности, российские спецслужбы значительно усилили политическую разведку в отношении Германии. С помощью завербованных информантов в партиях и правительственных учреждениях Москва пытается своевременно узнавать подробности немецкой внутренней и внешней политики или влиять на нее.

Местные руководители агентов в московском посольстве в Берлине являются сотрудниками российской службы внешней разведки СВР, федеральной службы безопасности ФСБ, а также военной спецслужбы ГРУ".

23 августа 2019 года убийца подъехал к своей жертве на велосипеде в парке Малый Тиргартен в Берлине и убил мужчину двумя выстрелами в голову и спину.

Основанием для заказа убийства стало враждебное отношение будущей жертвы к центральному правительству России, правительствам автономных республик Чечни и Ингушетии, а также пророссийскому правительству Грузии.

"Bellingcat утверждает, что в апреле 2019 года Красиков приехал на подмосковную учебную базу, которой управляет ФСБ и провел там четыре дня. Эта база у поселка Аверкиево располагает несколькими стрельбищами и предназначена для обучения сотрудников ФСБ технике стрельбы. И это - важная подсказка о том, кто стоял за убийством, совершенным в Германии в августе прошлого года. Расследование, основанное на метаданных мобильной связи и сведениях о подключениях к вышкам мобильной связи, документирует звонки и передвижения Красикова. У Вадима Красикова были хорошие знакомые в кругах российских спецслужб. Например, Эдуард Бендерский, ветеран спецподразделения "Вымпел" российской службы государственной безопасности ФСБ, глава одноименного благотворительного фонда и нескольких охранных фирм. Они среди прочего охраняют объекты российских нефтяных компаний в Ираке. А перед своей командировкой в Берлин в начале августа киллер Красиков звонил Бендерскому еще чаще, например, после возвращения из Брянска 3 июля, где он получил настоящий паспорт на имя Соколова. Улики, указывающие на то, что ФСБ играла центральную роль в убийстве, основываются среди прочего на анализе звонков с мобильного телефона Красикова. Согласно ему, за несколько месяцев до убийства Красиков поддерживал регулярный контакт в общей сложности с восемью членами группы "Вымпел", упомянутой выше организации бывших спецназовцев ФСБ".

Но открытым остается вопрос о том, является ли он сотрудником ФСБ или же был "внештатным работником" органов. В пользу этого говорит также и то, что жертвами его первых двух убийств были бизнесмены. В любом случае кровавая работа Красикова в Берлине пошла не по плану. В столице Германии при казни старого врага государства они позволили себе некоторые ошибки.

Таким образом, цепочка улик, указывающих на то, что российское государство было заказчиком убийства Хангошвили, становится все более веской. Анализ данных о перемещении мобильного телефона Красикова также показал, что он, вероятно, готовился к убийству в тренировочных центрах для спецназа ФСБ. Данные свидетельствуют о том, что в период с февраля по август 2019 года он два раза посещал антитеррористический центр ФСБ, восемь раз бывал на базе по подготовке к спецоперациям и четыре раза приезжал в тренировочный центр для спецназа ФСБ в Аверкиево, центре по подготовке к спецоперациям, расположенном в 60 км к востоку от Москвы. Одно из посещений центра длилось четыре дня.

В тренировочном центре в Аверкиево осуществляется обучение спецназовцев, в том числе особым техникам стрельбы.

О причастности ГРУ к убийству в Тиргартене говорит то, что фирма-банкрот, которую указал Красиков в своем заявлении о выдаче визы, использует номер факса, который ранее вел к российскому министерству обороны.

44-летний чеченский блогер Имран Алиев, чрезвычайно критически настроенный по отношению к режиму Рамзана Кадырова, был зарезан ножом в его номере в отеле Coq Hardi в Лилле (на Севере Франции). Имран Алиев размещал в Facebook и на YouTube критические записи в отношении авторитарного чеченского лидера Рамзана Кадырова, которого регулярно обвиняют в нарушениях прав человека. Это убийство произошло через пять месяцев после убийства в Берлине 40-летнего гражданина Грузии чеченского происхождения, которое ввергло Германию и Россию в дипломатический кризис.

Все чаще нападения оказывались направлены на людей, которые не представляли реальной политической угрозы для Рамзана Кадырова, но просто использовали аккаунты в Instagram или YouTube, чтобы выразить свое недовольство руководством Чечни в Грозном.