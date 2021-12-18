Нацполиции "развязали" руки

16:49 15 Июль Киев, Украина

Вчера Верховная Рада приняла в первом чтении закон №2695, согласно которому сотрудники патрульной полиции наделяются правом останавливать транспортные средства без нарушения водителями ПДД, то есть беспричинно!

Ранее, согласно закону №35 “О национальной полиции“ для остановки водителя требовалось основание – нарушение ПДД.

Адвокат и общественный руководитель Игорь Серков объяснил, как будут работать новые правила, а также, как теперь себя вести водителям в случае остановки.

"В указанном законе также прописываются дополнительные обязанности водителя транспортного средства при его остановке. Это - обязательная передача сотруднику патрульной полиции документов, осмотр транспортного средства без понятых, держание рук на видном месте, вытащить ключ из замка зажигания, не покидать транспортное средство без разрешения полицейского, либо наоборот покинуть его по первому требованию сотрудника полиции и так далее!", - пишет Серков.

По мнению адвоката, этот проект имеет существенную коррупционную составляющую и дает все основания сотрудникам полиции превышать свои служебные полномочия.