Среди рашистов воюют представители радикальных движений, у которых обнаруживают соответствующие татуировки. Кроме того, пленные оккупанты также рассказывают о своих сослуживцах, что те воюют из-за собственных нацистских предрасположенностей. Перехваченные разговоры Службой безопасности Украины подтверждают не только наличие нацистов среди военных рашистов, но и среди гражданских. Они говорят, что “ненавидят украинцев просто так и готовых их убивать только потому, что они украинцы”, а это является прямым признаком нацизма. Также, командир печально известной ЧВК «Вагнера» (незаконное формирование было замечено в Украине) Дмитрий “Девятый” Уткин является приверженцем нацистской идеологии – на его теле есть несколько соответствующих татуировок, а на территории Сирии он неоднократно был замечен в форме «СС».

Не считая явных доказательств, вся пропагандистская машина, а также высказывания политических представителей рашистов говорят о том, что они ставят свою нацию выше других народов мира и готовы уничтожать целые государства по национальному признаку.