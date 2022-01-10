Национализм и нацизм – очень разные ветви одного корня

Уверена, что «марш вышиванок» по случаю годовщины образования дивизии СС «Галичина», прошедший 28 апреля в Киеве, не добавил Украине авторитета на международной арене. Можно по-всякому относиться к борцам за свободу, к патриотам, но равнять их с нацистами, признанными преступниками во всем мире, нельзя. Какие силы пытаются отождествить вышиванку – наше культурное достояние – с подразделениями ваффен СС, отличившимися в самых тяжелых военных преступлениях? Для чего всему миру показывают открыто «зигующих» парней в украинской национальной одежде, гордо шагающих через центр столицы государства, так стремящегося стать частью европейского сообщества?

Данную акцию, в которой приняли участие около 100 человек, осудил даже посол Германии в Украине Анка Фельдухен, хотя почему даже.., именно Германия с самого конца войны делает все, чтобы перестать ассоциироваться с фашизмом и нацизмом, а в нашей столице под такие акции дороги перекрывают.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович также счел восхваление войск СС «недопустимым» для европейской столицы и выразил уверенность, что данная идеология чужда большинству украинцев. Малочисленность шествия об этом и свидетельствует, но факт остается фактом, и для Европы, которая четко обозначает свою позицию по нацизму и всему, что с ним связано, Украина сделала еще один шаг в сторону от ЕС.

Ожидаемую реакцию выдал и Израиль, в лице пресс-секретаря МИД Лиора Хаята, который высказал «обеспокоенность парадом» в самом центре Киева, напомнил, что подразделения СС ваффен причастны к Холокосту и осудил прославление нацистских коллаборационистов. Далее представитель МИД Израиля выразил надежду на осуждение данного действа со стороны украинского правительства и недопущение подобных явлений.

«Слуги народа» от данного мероприятия также открестились, припомнив какой великий день наступит в мае, и прославлять «преступление, признанное всем человечеством» возмутительно. Всю вину «Слуги» возложили на власти Киева, дескать почему не предотвратили, не осудили. Власти Киева, кстати, или некстати, комментариев по этому поводу не дают.

Шаги по героизации нацизма предпринимались еще в 2020 году, когда Шестой апелляционный суд принял решение, что символика дивизии СС «Галичина» к нацистской не относится. Это привело к тому, что в 2021 мы получили выкрики, что «золотой львенок», промаршировав по Киеву, скоро будет управлять этой страной и пройдет по Донецку и «руинам Москвы» и если про «руины» это бахвальство, то на счет «управлять», попытки делаются при попустительстве, а где-то и поддержке действующей власти.

Гражданский национализм, совместимый с либеральными ценностями, такими как свобода, терпимость, равенство - провозглашались политической идеологией Петра Порошенко и казалось бы его времена давно ушли, но наше настоящее показывает, что пришедший на смену Владимир Зеленский еще больший «Порошенко» чем сам Порошенко. Действующий президент, очевидно теряя народное доверие, вознамерился поймать волну и удержаться у власти при поддержке радикально-настроенных граждан.

Хотя, может непоследовавшие за погромом офиса президента наказания зачинщиков и побудили организовать «марш вышиванок», который сейчас порицает все политическое сообщество.