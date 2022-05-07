Начальник генитального штаба московитов валерий герасимов дезертировал

Да именно генитального. Если у человека мозги находятся на уровне жопы, а генерала и должность он получил по принципу «поставим тупого, что бы не задавал умных вопросов…» то только так.

А тут генерал, начальник генерального штаба рф и вдруг оказался трусом и дезертиром. Какой пример он может подать стаду российских вояк? Армия орков и без того деморализована, истерики, паника, пьянство, неподчинение приказам командиров, самострелы и даже расстрелы своих…

Но чтобы не было ещё большего «разброда и шатаний» среди орков факт дезертирства начальника генерального штаба рф валерия Герасимова скрыли.

Для сокрытия этого факта были запущены две мощные информационно-психологические операции рф.

Первая: герасимов поехал на передовую (где-то в Харьковской области) и был ранен в ногу.

Вторая: где-то в районе боевых действий погибли люди в ближайшей охране высокопоставленного российского генерала. Сам герасимов ранен…

По факту, Герасимов, при первом же боевом столкновении, бросил вверенные ему войска без управления и убежал... с многочисленной охраной...

Это было даже не боевое столкновение, а артобстрел штабов в Изюме! Не было угрозы пленения или захвата.

Можно конечно сказать, что он не дезертировал, а «отступил», но да, — беспорядочно отступил до самой москвы, бросая доверенная ему войска в дезорганизации без управления. Можно и так. После арт-обстрела ... которые мужественно, стоически каждый день переносят жители Мариуполя, Харькова, Николаева,... стоически, женщины, дети, старики,... защитники мужественно сражаются при этом... А назначенный лично путиным генерал панически, трусливо убежал при первом же обстреле. Ах да, он же себя сравнивает не с ними, он себя сравнивает со своим боссом, который вообще прячется по погребам на Алтае. А по воинским понятиям, это есть не что иное, как — дезертирство, паническое бегство с поля боя при элементарной минимальной царапине.

Вот такой подарок генеральный штаб преподнёс к 9 мая бесноватым осатаневшим пропагандистским слугам кремлёвской уголовщины. Поэтому они тут же взялись забрасывать этот факт дымовой завесой слухов, — ох! ранен, ох! охрана убита,... кинулись залопуховывать факт для «лохов». И, как ни «странно», — это работает!

В стране Zапугано-Zатюканых людишек никто «не увидел» очевидного! Очевидного дезертирства В.Герасимова, очевидного бегства с поля боя, очевидного бросания потерявших управление войск с погибшими командирами. Zапуганные глаза-то видят, ... но до мозгов это не доходит.

А раз до мозгов не доходит, то это прекрасно согласуется намерением генитального штаба рф объявить мобилизацию для отправки очередных детёнышей бурятов, костромичан, чеченов… удобрять украинский чернозём.