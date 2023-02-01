На Западе поддерживают возвращение Крыма военным путем

14:46 01 февраля Киев, Украина

Как это не парадоксально, но даже после того, как Путин вторгся в Украину, Крым для западной коалиции, оставался, как бы, спорной территорией. Многие лидеры априори рассматривали его, как часть компромиссной земли, которой “Киев должен пожертвовать в угоду миру”. Тем не менее, для нашего правительства, как и для большинства украинцев, никаких компромиссов в этом вопросе никогда не могло быть.

Теперь, все указывает на то, что Запад намерен помочь ВСУ реализовать возврат полуострова с помощью силы. В конгрессе США призвали передать Киеву баллистические ракеты. По словам главы комитета по международным отношениям палаты представителей Майкла Маккола, Украине “нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму”. Ранее, президент США Джо Байден подтвердил, что Америка поможет “навестись” украинским защитникам на полуостров, “чтобы показать, что Россия больше контролирует эту территорию”.

Важно отметить, что даже после передачи Украине таких важных для нее ATACMS, скорее всего, информация о поставках будет засекречена. Поэтому, не стоит ожидать публичных заявлений об этом. Результаты дадут о себе знать сами.