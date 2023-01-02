На пути к получению «Abrams»

08:03 02 января Киев, Украина

Тяжелое вооружение западных партнеров является ключом к успеху ВСУ на поле боя. Стоит обратить внимание на то, как «HIMARS», которые были приняты на вооружение США аж в 1983 году и, которые, можно было бы считать устаревшими, стали тем рычагом, что переломил исход множества контрнаступлений украинских защитников. Точно также, Украина, чуть ли не с первого дня вторжения, требует от США и стран членов НАТО предоставить танки «ABRAMS». По мнению украинского Генштаба, достаточное их количество поможет ВСУ одолеть противника на поле боя в кратчайшие сроки.

Тем не менее, Запад продолжает настаивать на том, что танки Североатлантического альянса “приведут к эскалации” противостояния и спровоцируют войну между Россией и НАТО. Нельзя с уверенностью утверждать, что на Западе ошибаются. Тем не менее, Путин доказал, что он является непредсказуемым персонажем и потому НАТО действует постепенно и осторожно.

Спустя более 10-ти месяцев войны, США решилось передать нам бронетранспортеры «Bradley». Эти бронированные машины способны перевозить пехоту и атаковать танки противника при помощи пушки и противотанковых ракет.

Это, в своем роде, переходной период перед тем, как США будут готовы передать Украине более мощные системы вооружения. К примеру, такие как «Abrams». В России несколько раз говорили о том, что передача тяжелого вооружения приведет к эскалации конфликта в Украине. Однако как бы не увеличивал Запад поставки помощи Киеву, единственная эскалация на которую решился Кремль это разрушение критической инфраструктуры Украины.

Так как и это не вынудило Киев сдаться, Запад решил, что переданная тяжелая бронетехника не попадет в руки агрессору и будет использована Украиной для скорейшей победы. Если «Bradley» будут переданы и ВСУ, как всегда, покажет мастерство использования западного вооружения, то в будущем следует ожидать от партнеров еще лучшей бронетехнике.

То, чего Украина требует – «Abrams», больше западных «MLRS», больше ПВО, поставок самолетов – будет предоставлено в достаточном количестве, лишь после демонстрации украинцами в бою «Bradley» .