На польской границе не беженцы, а мигранты

“Это не простые мигранты — это денежные мигранты. Вот вторую неделю подряд на ВВС выходят материалы, которые исследуют как раз причину, с какой стати такое количество иностранцев оказалось в Белоруссии. Согласно данным ВВС, в Ираке, в Сирии есть туристические фирмы, которые за 10-20 тыс. долл. продают путевки своим гражданам в Белоруссию с обещанием дальнейшего трудоустройства в Европу. И люди на это ведутся. Они тратят большие деньги”, - рассказал Кучухидзе.

То есть Белоруссия обманом привлекла тысячи жителей Ближнего востока, обещав им легальное трудоустройство в Европе, а в итоге, использовала их в геополитической игре Кремля.

К слову об обеспеченности мигрантов, прибывших в Минск на самолетах из Ирака и Сирии, Кучухидзе приводит наблюдение американских СМИ: “На днях американская служба новостей снимала материал, и там было отражено, что белорусы удивлены мигрантам с пачками денег, которые покупают много вещей в центре Минска. То есть это не те мигранты, которые прямо бежали, спасаясь от войны, от преследований каких-то. Как это было при миграционных потоках 2015-2016 гг. в Греции, Турции, Германии, Италии и так далее”.

Циничность белорусских властей должна быть наказана. Под угрозой санкций на полеты, турецкие авиакомпании запретили перевозить жителей Сирии и Ирака в Минск. К такому решению пришла даже белорусская авиакомпания «Белавиа». Кремль использует Лукашенко для самых экстремистских целей, понимая, что у диктатора нет политического будущего и вскоре, он уйдет в отставку. Европейский союз должен также это учитывать и не сдерживаться при введении санкций, чтобы обезопасить как свои границы, так и общемировую безопасность.