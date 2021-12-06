На День Независимости в Киеве пройдет Шествие ветеранов

Сегодня пресс-служба Офиса президента сообщила о решении Консультативного совета по делам ветеранов при президенте Украины поддержать предложение ветеранов о шествии 24 августа. Ветеранские организации выступили с предложением провести в этом году Шествие ветеранов в Киеве, не смотря на карантинное положение.

Отмечается, что это будет неполитическая и объединительная акция.

Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при Президенте Украины провел заседание, на котором были обсуждены текущие вопросы деятельности совета, а также законодательные предложения по обеспечению социальной защиты ветеранов войны и членов семей погибших.

"Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны", - говорится в сообщении.

Также глава Консультативного совета Сергей Куницын проинформировал участников заседания о мероприятиях, запланированных ко Дню памяти защитников Украины 29 августа. В частности, в этот день планируется провести общегосударственную минуту молчания. Возле Михайловского Златоверхого собора состоится панихида в память о погибших защитниках Украины с участием родственников погибших героев, одновременно подобные мероприятия пройдут в городах и селах Украины.

Члены совета заслушали информацию руководителя рабочей группы по юридическому обеспечению Дмитрия Иванова относительно нового законопроекта «О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) защитников Украины и ветеранов».

Участники заседания поддержали инициативу о создании совместной рабочей группы с Министерством по делам ветеранов. Группа будет заниматься разработкой единой позиции по актуализации и совершенствованию законодательной и нормативной базы, обеспечивающей социальные гарантии и права ветеранов войны и членов семей погибших защитников Украины.

С особым вниманием Консультативный совет рассмотрел законопроект «О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и вопросы амнистии участников АТО/ООС в 2020 году».

Среди прочего, Консультативный совет принял решение вынести на рассмотрение президента Украины проект Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей.

Как сообщалось, в прошлом году президент Зеленский отменил традиционный военный парад на День независимости. Вместо него провели Марш достоинства, а после - альтернативный Марш защитников.

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский установил День памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа.