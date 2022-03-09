На что они надеются?

Уровень подготовки, так называемой, “второй армии мира”, порой вводит в ступор. Если бы войны выигрывались самыми глупыми бойцами, то, увы, Украина уже была бы захвачена.

ДРГ противника, проникая в город, входят в контакт с местным населением. Они начинают выяснять, где что находится, какие есть выезды из города, как лучше подойти с берега (если в городе протекает река) и т.д. Не хватает только вопросов: “где базируются силы ВСУ” и “как лучше их уничтожить”.

Естественно, что в процессе непродолжительного диалога, украинцы понимают, кто перед ними находится, даже если оккупанты не обладают специфическим рашистским акцентом. Поэтому, после таких диалогов, местные жители тут же обращаются в СБУ или полицию, после чего, вражеские ДРГ задерживаются или ликвидируются.

Весь процесс напоминает игру “Казаки разбойники”. Не зная местности, опираясь на старые карты, не владея современными средствами коммуникации (так как их изымают у оккупантов при пересечении границы с Украиной), возникает риторический вопрос: “На что вы надеялся, когда вторгались в Украину? И на что вы рассчитываете, когда узнаете дорогу у местных?”.