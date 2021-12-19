“Мы с Украиной” – слова Ангелы Меркель в разговоре с Владимиром Зеленским

Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить. Это совершенно ясно. Я хотела бы сделать все возможное, чтобы исключить это. У нас уже есть ситуация с Донбассом, где Украина не может отстоять свой территориальный суверенитет, и это плохо. Мы с Украиной”, - заявила Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Меркель также подчеркнула важность Минских договоренностей и Нормандского формата, которые будут поддерживаться Германией и другими странами ЕС.
Поддержка со стороны ФРГ очень ценна и важна для Украины. Однако не подведет ли она нашу страну в самый неподходящий момент, ведь «Северный поток-2», так горячо оберегаемый немцами, может сыграть злую шутку против Украины в войне с Россией.В тоже время, Германия является действующим членом ЕС и не может оказывать давление на остальные страны союза. Поэтому, даже если, в самом плохом раскладе, Берлин окажется на стороне Кремля или, как вариант, примет нейтральную позицию, Германия может навлечь на себя санкции со стороны европейской комиссии. Также необходимо помнить о США, которые также оказывают поддержку Украине в войне против России. Америка может с лихвой компенсировать “зраду” Германии, если Берлин, конечно же, на это пойдет. Хотя на данный момент все говорит о более позитивном отношении ФРГ.
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