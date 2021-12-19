“Мы с Украиной” – слова Ангелы Меркель в разговоре с Владимиром Зеленским

Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить. Это совершенно ясно. Я хотела бы сделать все возможное, чтобы исключить это. У нас уже есть ситуация с Донбассом, где Украина не может отстоять свой территориальный суверенитет, и это плохо. Мы с Украиной”, - заявила Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Меркель также подчеркнула важность Минских договоренностей и Нормандского формата, которые будут поддерживаться Германией и другими странами ЕС.

Поддержка со стороны ФРГ очень ценна и важна для Украины. Однако не подведет ли она нашу страну в самый неподходящий момент, ведь «Северный поток-2», так горячо оберегаемый немцами, может сыграть злую шутку против Украины в войне с Россией.