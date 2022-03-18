После того, как страна-агрессор оказалась под сильнейшими санкциями, гражданские рашисты в один голос кричали, что западные ограничения им не почем. Некоторые разбивали смартфоны и планшеты на камеру, кто-то радовался, что, наконец, произойдет обещанное импортозамещение, кто-то говорил, что переберется в деревню и будет заниматься сельским хозяйством. Однако во всех случаях, никто из них не представлял, что на самом деле происходит и какие “воздушные замки” они строят.

В тоже время, когда начали закрываться зарубежные франшизы общепитов, а соцсети массово блокироваться, рашисты приуныли. Многие на камеру рыдали и спрашивали – “За что? Мы ведь не сделали ничего плохого. Как мы теперь будем жить?”. От увиденного просто пропадал дар речи. Сразу возникало чувство отвращения к этим “людям”. В то время, пока их страна, их “президент” начал полномасштабную войну против суверенного государства, убивает мирных жителей, разрушает дома гражданских, они жалуются на блокировку соцсетей и до сих пор не могут понять “за что им это все”.

Очевидно, что ценности украинцев и рашистов отличаются. Точно также как отличается язык, мышление, приоритеты и смысл жизни. Мы не один народ и никогда им не были. Единственное, что нас может объединять – это советское прошлое, из-за которого по обе стороны живут тысячи родственников. Однако, во многих случаях, эти связи прекратились после того, как россияне вдруг стали рашистами и не поверили в то, что на самом деле происходит в Украине, даже со слов своих родственников.