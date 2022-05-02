Вот так, на этой неделе, незатейливо и без тени стеснения народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа, глава одноименной фракции, секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия начал свое эпическое интервью каналу Украина 24.

В принципе на этом надо было и закончить, поскольку дальнейшие рассуждения украинского «политика» об ядерном оружии вызывают сомнения в умственном и психическом здоровье находящихся у власти людей.

Все началось с провокационного вопроса ведущей о главных ошибках украинских президентов, начиная с Леонида Кравчука. Спрашивая об этом, ведущая и не рассчитывала, насколько резонансным получится эфир. Как глубоко закопает, и так не блестящую, репутацию правящей партии ее же глава.

Что говорить, Давида понесло… Решение первого президента Украины он назвал «фатальным» для страны настолько, что оно перекрывает все промахи последующих глав государства, включая Зеленского. Первым делом Арахамия заявил, что «если бы Украина была ядерной державой, то с ней бы по-другому разговаривали». Этим он признает, что сегодняшняя Украина – политический ноль, с которым никто и говорить не хочет. Ярким примером является факт проведения встречи Байдена с Тихановской как раз в то время, на которое рассчитывал Зеленский. Потом конечно выяснилось, что июль в разговоре с Байденом вообще не фигурировал, просто было обещано, что встреча двух лидеров в Вашингтоне состоится.

Дальше самое главное, ведущая озвучивает вполне адекватный аргумент: ведь у Украины не было денег обслуживать ядерное оружие. На что бы мы его содержали? На это получаем просто фантастический по глупости и наглости ответ: «Мы могли бы ШАНТАЖИРОВАТЬ весь мир – и нам бы давали деньги на обслуживание». Тишина!! Занавес!!

Украинская дипломатия испустила последний вздох. После подобных заявлений политический диалог с нашей страной в принципе не возможен. Интересно, что в голову руководства не приходит светлая мысль, что Германия так рьяно поддерживала строительство СП-2 как раз потому, чтобы уберечь себя от газовых шантажистов, которые в последнее время при власти в Украине. Уточню, Арахамия назвал себя, как представителя власти, «хозяином трубы», который решает когда ее открыть, а когда закрыть. Так может подобные высказывания и породили страх Европы остаться зимой без газа, по крайней мере, я так думаю. Арахамия громко расписался в том, что мы называем газ геополитическим оружием, а по факту – это отчаяние по поводу того, что сами его утратили.

Вторым, не менее эпичным заявлением Арахамии, стало его откровение по поводу того, что он недавно «в очень недипломатичной манере» поговорил с конгрессменами и сенаторами США!! Вот это да! Вот это мощно! Может себе позволить и даже без ядерной бомбы. Очень надеюсь, что Давид Георгиевич сильно приукрасил тональность своих аудиоконтактов с политической элитой США, а лучше, чтобы сам факт переговоров он попросту придумал.

Думаете все? Ведь уже сказанного с лихвой хватит чтобы поставить под сомнение авторитет США, как мирового лидера. Арахамия пошел еще дальше в своем бравурном интервью, чтоб у самого последнего критика власти взыграла гордость за статус своей страны на мировой политической арене.

Итак, нардеп выразил уверенность, что встреча Байдена с Зеленским пройдет «на повышенных тонах», дескать Украина имеет на это право по итогам соглашения между США и Германией по СП-2. Арахамия не приминул упректуть США в лицемерии, подчеркнув, что Вашингтон только «делает вид» что недооцениваюе тот удар, который наносит этим соглашением.

Что ж, в сухом остатке США, которые в очередной раз поставили свои национальные интересы выше каких-либо, хоть и щедро раздавали обещания. Однако хамить на правительственном уровне все одно не дело, равно как совершенно неприемлем любой вид шантажа, тем более ядерного.