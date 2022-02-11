Может ли "Укрзалізниця" принести прибыль

17:50 22 Сентябрь Киев, Украина

Перед главой правления "Укрзализныци" Владимиром Жмаком поставлена задача, в кратчайшие сроки добиться прибыльности компании.

Что для этого нужно сделать и реальная ли задача, рассказал экс-директор по развитию бизнеса АО Укрзализныця Андрей Рязанцев.



"Я думаю, прибыльность в условиях низкой амортизации основных средств, обусловленной высоким их износом, а также значительная зависимость финансового результата компании от колебаний курса национальной валюты - не самый эффективный показатель.



В любом случае, основное это - работа по увеличению объемов продаж рентабельных услуг компании, приведение тарифообразования к реальной стоимости услуг (с учетом улучшения эффективности), снижение расходов в первую очередь на непрофильные и излишние профильные активы, минимизация коррупционной компоненты. Именно это - основа финансовой стабильности и прибыльности компании.



Нужно построить реалистичный план выхода. И не важно, будет он завершен к новому году или на полгода позже. Важно, чтобы он был расписан по шагам с датами выполнения и контролировался со стороны собственника. Нам же не шашечки нужны".



