Может ли COVID-19 повлиять на результаты выборов

20:13 12 Октябрь Киев, Украина

Политические силы манипулируют эпидемиологической ситуацией в стране, но явка ожидается ниже обычного и результаты выборов могут быть неожиданными.

Так считает политолог Владимир Цыбулько.

«Явка будет значительно ниже, но так как законодательством не предусмотрен минимальный порог, то выборы будут признаны при любой явке. В общем, признать выборы несостоявшимися - невозможно, но могут быть противостояния в судах и сюрпризы с результатам», - сказал Цыбулько.

Цыбулько считает, что из-за того, что явка пожилых людей, которые традиционно являются самым активным электоратом, будет ниже, для некоторых партий могут быть сюрпризы с распределением голосов.

«В связи с неявкой части избирателей, имеется в виду и голосование на дому, здесь не исключается, что правящая партия будет использовать эти обстоятельства для мошенничества в свою пользу», - сказал он.

Эксперт добавил, что тема коронавируса также используется для манипулирования настроениями избирателей.