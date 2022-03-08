Может ли COVID-19 повлиять на результаты выборов
20:13 12 Октябрь Киев, Украина
Политические силы манипулируют эпидемиологической ситуацией в стране, но явка
ожидается ниже обычного и результаты выборов могут быть неожиданными.
Так считает политолог Владимир Цыбулько.
«Явка будет значительно ниже, но так как законодательством не предусмотрен минимальный порог, то выборы будут признаны при любой явке. В общем, признать выборы несостоявшимися - невозможно, но могут быть противостояния в судах и сюрпризы с результатам»,
- сказал Цыбулько.
Цыбулько считает, что из-за того, что явка пожилых людей, которые традиционно являются самым активным электоратом, будет ниже, для некоторых партий могут быть сюрпризы с распределением голосов.
«В связи с неявкой части избирателей, имеется в виду и голосование на дому, здесь не исключается, что правящая партия будет использовать эти обстоятельства для мошенничества в свою пользу», - сказал он.
Эксперт добавил, что тема коронавируса также используется для манипулирования настроениями избирателей.
«Относительно мошенничества с голосованием на дому: надо смотреть и анализировать диспропорции по сравнению с общеукраинским уровнем. Скорее всего, в связи с невозможностью для партий вести полноценную агитацию установление окончательных результатов выборов будет происходить в судебном порядке», - пояснил он.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии