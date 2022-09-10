10 и 11 сентября 2022 года Москва отмечает свой 875-й день рождения, в честь чего анонсированы праздничные мероприятия. Основными точками стали 19 центральных и окружных площадок, а также многочисленные парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры и другие городские учреждения культуры.

Во время крупных праздничных мероприятий запланирован сбор средств для захоронения и помощи семьям «героически» погибших россиян–бойцов СОБРа, которые защищали Балаклею и другие населенные пункты Харьковской области Украины. При том, что минобороны РФ продолжает утверждать, что «отряды СОБРа вышли из окружения в Балаклее, организованно покидая город, под тяжелым огнеметным огнем».

Кроме того, организаторы мероприятий на День города сообщили, что на территории ВДНХ будет работать пункт отбора на военную службу по контракту, где все желающие смогут по упрощенной системе вступить в ряды практически любого подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации.