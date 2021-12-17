Москаль: Зеленского подводит окружение

"Если человек сам не понимает - набери людей. Люди, много кто голосовал, говорят: "Я думал, что он наберет… и будет озвучивать, что хорошо - это я, что плохо - это Кабмин, министры, подчиненные", - отметил Москаль.

Бывший заместитель министра внутренних дел и экс-председатель Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что неопытность окружения президента Украины Владимира Зеленского ставит его под удар.

По его словам, на неопытность окружения президента указывает даже то, что перед пресс-конференцией Зеленского к году на должности ему никто не подсказал, что перед такими мероприятиями лучше не пить воду и не завтракать.

"Если ты идешь на встречу и встреча большая, никогда не завтракай рано и не пей воды. Выпей кофе и выпей что-то, успокаивающее… Для чего наставляют ему еще воды, он наливает - и потом бах, никто не знает куда идти, туалета нет. Мы можем Зеленского критиковать - тут, как хотите.

Он добавил, что, если бы в команде Зеленского были опытные люди, они могли бы это ему подсказать.