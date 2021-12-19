Молния во время кровавой Бури. Опыт Хорватии по «мирной интеграции территорий»

Интересные дела происходят в мире. Политические распри кипят как забытая на плите кастрюля и не только в Украине в руководстве страны есть люди, которые являются политическими конкурентами, непримиримо настроенными друг к другу. Конечно при таком подходе к ведению политики, когда два первых лица государства демонстрируют не только разные взгляды и подходы к ключевым вопросам, но и совершают несогласованные политические шаги, трудно сказать какую силу имеет подписанная премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем декларация о европейской перспективе Украины.

Первой декларацию подписала Литва в марте 2021 года, за ней последовали Польша, Латвия, Эстония и Словакия, положив начало обратному отсчету. Похоже задумка Зеленского «переломать» сопротивление европейцев по одному дает плоды и уже шесть стран с начала года, пусть не таких тяжеловесных как хотелось бы, говорят «да» украинский евроинтеграции.

Скандал же поднялся из-за того, что Пленкович, находясь с визитом в Киеве 8 декабря этого года, взял на себя смелость подписать указанную декларацию, став шестой страной поддержавшей Украину на пути в Европу, без ведения президента Хорватии Зорана Милановича.

Президент Миланович, мягко говоря, оказался не готов к такому проявлению чувств к Украине от своего премьера на фоне эскалации напряженности с Россией. Из всех высказываний Милановича, сделанных впоследствии следует, что «чистое шарлатанство» Пленковича не имеет ничего общего с государственной внешней политикой Хорватии, а «симпатия» к Украине в современных реалиях подразумевает ненависть к России, которой президент Хорватии не испытывает. Не помогла даже ремарка Пленковича, что укрепление дружбы с Киевом не направлено против РФ. В последующем Пленкович скатился к откровенному хамству, когда на вопрос о необходимости согласовывать внешнюю политику страны с президентом, на весь мир заявил, что не будет читать заявления Милановича, поскольку «он этого не заслуживает». Ну да это их дела, если не понимают что такие свары негативно влияют на имидж страны, пусть ругаются.

Но самые глобальные шаги по итогам визита назначены на сегодня 15 декабря, когда в Брюсселе должен быть передан план действий по передаче Украине опыта Хорватии по мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Только вся соль в том, что от мирного, там только название. Справедливости ради конечно заметим, что мирная частичка в этой операции все же была, последний из трех анклавов образованной в декабре 1991 года Республики Сербской Краины – Восточная Славония, Баранья и Западный Срем 12 ноября 1995 года подписал соглашение о мирном переходе «хорватского Подунавья» в состав Хорватии. Это стало возможным потому, что перевес уже был достигнут, два анклава (Книнская Краина и Западная Славония) фактически утонули в крови.

Первая операция по захвату Западной Славонии, получившая название «Молния», была осуществлена в мае 1995 года, затем в августе того же года Книнская Краина также лишилась автономии в результате не менее кровавой операции «Буря». Большинство населения в указанных автономиях составляли сербы и резня в Груборах 25 августа равно как и резня в Дворе-на-Уни 8 августа 1995 года зафиксированы миротворческой миссией ООН и признаны преступлением против человечности.

За то, что планы по реинтеграции Донбасса далеки от мирных, говорит и сам Зеленский, когда поздравляя военных с 30-ти летием ВСУ, он искренне благодарил тех, кто по его мнению, принесет мир в Крым, в Луганск и Донецк. Из этого следует вывод, что на политическое решение этих сложнейших проблем уже никто не рассчитывает. Так что за план будет передавать Зеленскому Хорватия в присутствии одного из лидеров Нормандской четверки Макрона?